Santé - L’HFR veut améliorer ses prestations d’ici 2030

«L'évolution de la médecine, l’augmentation du coût des médicaments et traitements, la pénurie de personnel et les exigences toujours grandissantes dans le domaine, tels sont les défis futurs que nous devrons relever», a déclaré vendredi Annamaria Müller, présidente du Conseil d’administration de l’hôpital fribourgeois. Dans sa stratégie 2030, l’HFR prévoit notamment l’inauguration d’un nouveau centre hospitalier, qui assurera la prise en charge de cas sévères, nécessitant des traitements lourds.

«Si l’emplacement exact n’est pas encore connu, la construction pourrait démarrer en 2026», a annoncé vendredi le directeur général de l’HFR Marc Devaud. Située entre Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez et Granges-Paccot, la zone doit encore être remaniée, en collaboration avec le Canton.

Renforcement des prestations

En marge de ce futur nouvel établissement, des centres de santé dans les régions du canton verront le jour dans les années à venir. Ceux-ci seront entièrement consacrés aux soins ambulatoires, avec des possibilités de partenariats avec des privés. «Il s’agira de proposer une interface entre intra- et extrahospitalier, de centraliser et renforcer des prestations de soins, avec notamment des consultations spécialisées, tout en favorisant le co-working entre professionnels de la santé», développe Fabien Rigolet, responsable du centre de formation des soins à l'HFR.

Pour compléter cette vision d’avenir, des centres de compétences dédiés à des prestations stationnaires et impliquant une étroite collaboration interdisciplinaire, seront mis sur pied. Le premier centre de compétences en soins palliatifs a déjà ouvert fin 2020 à Villars-sur-Glâne.

Vers l’initiative cantonale

Depuis l’arrivée de la pandémie, les services des urgences de Riaz et Tavel sont fermées la nuit. Tous deux ont été transformés en une permanence, avec des horaires étendus de 7h à 22h afin d’assurer l’avenir à long terme du site singinois. Mais cette idée ne convainc pas. A la suite d’une pétition citoyenne, qui a rassemblé quelque 12’000 signatures, une demande d’initiative populaire cantonale pour «des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité» été remise à la Chancellerie d’Etat, vendredi matin. «On répond aux besoins d'efficience du système de santé, répond à son tour Marc Devaud. Même si on ouvre la nuit, on ne peut pas assurer la prise en charge d'urgences lourdes à Riaz. Celles-ci iront à Fribourg.»