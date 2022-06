Football: L’histoire de Diogo Costa, né en Suisse et gardien du Portugal

Fernando Santos n’est pas complice. Le sélectionneur du Portugal a édicté comme mantra de ne se référer à rien d’autre qu’à son collectif. Et même lorsque cela concerne son gardien, sur lequel il a été interrogé en conférence de presse samedi: «Je ne parle pas des individualités, a-t-il balayé. Diogo Costa fait partie de la sélection du Portugal, et c’est tout ce qu’il y a à dire.» Pas le genre de réponse qu’attendait la presse suisse, à la veille de la rencontre entre les deux sélections, dimanche (20h45) à l’Estadio José Alvalade de Lisbonne.

Parce que Diogo Costa intéresse, et jusqu’en Suisse. Documents d’identité obligent: c’est cet élément et rien d’autre qui retient l’attention. Le portier du FC Porto est né – tenez-vous bien – à Rothrist, petite municipalité aux 10’000 âmes dans le canton d’Argovie. Improbable. Mais les attaches qu’entretient le portier de 22 ans avec la Suisse sont très relatives.

Parti à 7 ans

Il est en effet né en Suisse alémanique, où ses parents avaient immigré. Il y a grandi, jusqu’à ses sept ans, avant que la famille revienne au pays, près de Porto, dans le nord du Portugal. L’histoire ne se raconte pas beaucoup plus loin. Diogo Costa n’a jamais joué au football en Argovie. C’est plus tard qu’il s’y est mis, dans une région autrement plus obsédée par le ballon rond que le district de Zofingue.