Vaud - L’histoire du genre sera enseignée à l’école

Les écoliers ont retrouvé les bancs de l’école depuis quelques jours, avec, pour les élèves du cycle 3 (soit dès la 9e Harmos), une petite nouveauté. Certaines périodes de leurs cours d’Histoire seront désormais axées sur l’histoire du genre. Trois nouveaux modules relatifs à cette thématique ont été mis à disposition des enseignants vaudois, répondant ainsi aux objectifs fixés par le plan d’études romand. Six autres séquences sont également en cours de rédaction, et devraient être prêtes d’ici à la rentrée 2022.

La démarche a pour but de donner une visibilité aux femmes du passé, afin d’offrir davantage de modèles d’identification aux filles. Elle se concentrera également sur la mise en lumière des mécanismes de pouvoir propres aux sociétés du passé, dans le but de mettre en avant l’égalité filles-garçons. Les documents didactiques mis à disposition des enseignants sont notamment accompagnés d’indications pédagogiques qui mettent en évidence les écueils à éviter. Toutefois, «les enseignants ne sont pas obligés d’utiliser ces séquences», précise Julien Schekter, porte-parole du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).