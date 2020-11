A&E a annoncé la réalisation d’un long métrage de deux heures sur TLC. Il racontera le «voyage de la formation américaine féminine plus grande vendeuse de tous les temps, qui a ouvert nombre de portes avec sa musique, son message et son style». Les membres du groupe Tionne «T-Boz» Watkins et Rozanda «Chili» Thomas en seront les producteurs exécutifs aux côtés de Roger Ross Williams et Geoff Martz, deux cadors du documentaire. C’est la première fois que les chanteuses partageront leur histoire dans un film.