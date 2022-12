Qatar 2022: L’histoire d’un trophée volé, retrouvé par le chien «Cornichons»

Quarante centimètres de haut et 6125 grammes. Ce bébé, c’est le trophée de la Coupe du monde de football. Il est surtout composé d’or pur - presque 5 kilos - mais compte deux couronnes de malachite. Il a été dessiné dans les années 70 par l’artiste Italien Silvio Gazzaniga et représente deux personnes qui portent le monde. Valeur réelle: plus de 100’000 euros selon Coca-Cola, l’un des sponsors principaux de la FIFA. Valeur symbolique? Inestimable.