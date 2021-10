Opéra : L’histoire d’une kamikaze qui refuse de se faire exploser triomphe à la Scala

La pièce musicale «Madina», qui mêle terrorisme, guerre et viol, bouleverse les codes du ballet sur la scène de la mythique salle italienne.

Viol et violences, terrorisme et extrémisme religieux, vengeance et rédemption ... cette première mondiale oscillant entre thriller et mélodrame a bousculé le répertoire classique de la prestigieuse scène italienne.