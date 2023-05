États-Unis: L’histoire flippante d’une maman influenceuse était bidon

Katie Sorensen risque entre 6 mois et 1 an de prison.

À force de vouloir gonfler son audience sur les réseaux sociaux, une influenceuse pourrait bien devoir passer par la case prison. La semaine dernière, la cour du comté de Sonoma (Californie) a reconnu Katie Sorensen coupable de fausse déclaration d’un crime. Un délit qui pourrait valoir à l’Américaine de 31 ans de passer jusqu’à 1 an derrière les barreaux. En clair, il est reproché à la Californienne d’avoir accusé à tort un couple d’avoir tenté d’enlever ses enfants de 1 et 4 ans.

Un couple louche et une camionnette blanche

Selon Katie Sorensen, un couple les a suivis depuis le parking et l’un d’eux décrivait les enfants à une tierce personne au téléphone. Ce même couple aurait ensuite suivi la petite famille alors qu’elle quittait le magasin et aurait esquissé des mouvements d’approche, «comme s’ils rassemblaient leur courage pour passer à l’action». La mère de famille dit avoir appelé à l’aide et les deux personnes auraient fini par s’enfuir en voiture. Dans la foulée, un individu aurait surgi d’une camionnette blanche garée à côté de sa voiture et se serait, lui aussi, comporté de manière étrange.