JO de Tokyo - «L’histoire ne se finit pas là», promet Ajla del Ponte

Le dernier passage de témoin entre Mujinga Kambundji et Salomé Kora a été laborieux à Tokyo. AFP

Les sprinteuses suisses avaient clairement affiché leur ambition de médaille olympique au relais 4 x 100 m. À l’arrivée, le scénario s’est répété avec une quatrième place. Comme aux Européens de 2018 et aux Mondiaux de Doha en 2019. Mais cette fois-ci, les larmes ont remplacé l’explosion de joie du Qatar.

Car cette médaille en chocolat avait un goût amer. « La déception est aussi énorme que les attentes qu’on avait placé dans ce relais étaient grandes, a expliqué Salomé Kora, les yeux embués. À Doha, on a jubilé pour notre 4e place car c’était un exploit. Mais là c’est surtout de la tristesse. On v oulait une médaille!»

«J’ai remarqué que Salomé était loin et j’ai eu de la peine à lui transmettre le témoin, a expliqué la Bernoise. Du coup, Salomé a dû freiner et on a perdu de la vitesse.» Mujinga Kambundji, sprinteuse suisse

C’est le troisième passage de témoin, entre Mujinga Kambundji et Salomé Kora, qui a posé problème au Olympic Stadium. « J’ai remarqué qu’elle était loin et j’ai eu de la peine à lui transmettre le témoin, a expliqué la Bernoise. Du coup, Salomé a dû freiner et on a perdu de la vitesse. Le relais, c ’ est quatre coureuses, trois passages. Tout doit être parfait et ce n’était pas le cas ce soir. »

La Saint-Galloise a très vite compris que quelque chose clochait. « On a répété tellement de fois ce passage que je sais qu’à tel moment Mujinga doit me transmettre le témoin et ce n’était pas le bon timing , a-t-elle expliqué. C’ est là que les Britanniques nous ont dépassé. »

Nation de sprint

La veille, Riccarda Dietsche, Mujinga Kambundji, Ajla del Ponte et Salomé Kora avaient abaissé le record national de 13 centièmes (42’’05) tout en en gardant sous le s pointes. Elles ont couru en 42’’08 en finale, contre 41’’88 pour les Britanniques, médaillées de bronze.

«La Suisse est devenue une nation de sprint qui peut prétendre à une médaille face aux meilleures équipes du monde.» Ajla del Ponte, sprinteuse suisse

« Le sport est aussi fait de ce genre de moments. On s’est toujours relevées et on le fera encore, a témoigné Ajla del Ponte, très affectée et en larmes. J’espère simplement qu’on ne devra pas le faire à chaque fois. »