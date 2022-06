Météorologie : L’histoire nous dit qu’on risque un nouvel été chaud et sec

L’historien du climat Christian Pfister note que les printemps secs et chauds sont fréquemment suivis d’étés qui le sont encore plus. Vu le contexte politique et sanitaire, les effets sur la société se feront sentir.

Des mesures devraient être prises pour se préparer à de potentiels problèmes cet été, selon l’historien. 20min

Le printemps a été plus sec et plus chaud que d’habitude. «Personne ne peut affirmer qu’un été sec suivra, mais la probabilité est considérable», dit l’historien suisse Christian Pfister dans une interview donnée à la «Berner Zeitung». Il s’est plongé dans les archives, qui indiquent quelle a été la météo des étés des derniers siècles. «De 1720 à 2002, un été sur 56 a été chaud et sec. De 2003 à 2018, c’était le cas une année sur deux», s’inquiète-t-il.

Des étés secs, rien de neuf en tant que tel. Ce que l’historien remarque en revanche, c’est que, «par le passé, lorsque des guerres, des mauvaises récoltes et des pandémies se combinaient, les conséquences étaient particulièrement radicales». Dans le mille: la pandémie a certes reculé, mais la guerre en Ukraine et les récoltes, déjà mauvaises l’an dernier, auront leur impact. À cela pourrait donc désormais s’ajouter encore une sécheresse.

Chacun pour soi: ça n’arrange rien

Anecdote commerciale: en 1815, les cantons suisses s’étaient mis d’accord pour qu’aucun ne bloque ses exportations de céréales vers les autres cantons et garde tout pour lui. En 1816 en revanche, pas de tel accord et les pénuries ont été aggravées. En deux cents ans, rien n’a bien changé et les échos ne sont pas difficiles à trouver. En mai, l’Inde avait par exemple déclaré un embargo sur ses exportations de blé, faisant s’affoler les marchés.

Il y a donc des exemples de blocages politiques, qui pourraient ne faire qu’empirer les problèmes en cas de sécheresse aussi sur le plan de la disponibilité de l’eau. Christian Pfister appelle de ses vœux à ce que les pouvoirs publics se préparent à des incendies de forêt, par exemple.

Mais qui doit le faire? demande le journal bernois, qui mentionne l’exemple de la pandémie, où cantons et Confédération se refilaient la patate chaude des décisions à prendre. «Des mesures parfois impopulaires doivent être prises et de manière coordonnée. Deux Super Puma ne suffiront pas», dit-il.