États-Unis : L’histoire virale d’une journaliste tombée amoureuse d’un criminel honni

Connu pour avoir multiplié par 55 un médicament contre le sida et par ailleurs emprisonné pour fraude, Martin Shkreli a malgré tout conquis le cœur d’une journaliste qui enquêtait sur lui.

Martin Shkreli a multiplié par 55 – de 13,5 à 750 dollars la pilule – du prix du médicament Daraprim, utilisé contre le paludisme et le sida, par sa société, Turing Pharmaceuticals, en 2015. (Drew Angerer/Getty Images/AFP)

Comme journaliste elle avait couvert son arrestation puis sa condamnation à sept ans de prison, avant de tomber amoureuse de lui et de tout plaquer: l’histoire d’amour de Christie Smythe et de Martin Shkreli, un temps surnommé «l’homme le plus détesté d’Amérique», est devenue virale lundi aux États-Unis.