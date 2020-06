Changement de nom du PDC

«Le Centre» ou «Liberté et solidarité» parmi les favoris

Pour enrayer l'érosion de son électorat, le PDC pourrait changer de nom et s'allier au PBD. Ses délégués voteront sur ces deux options le 14 novembre, selon le président du parti Gerhard Pfister.

C'est aussi ce que montre un sondage sur un potentiel changement de nom, présenté à l'occasion du point de presse. Réalisé d'avril à mai par l'institut de recherche gfs.bern, il a été mené aussi bien auprès de membres du parti que de la population. Et les résultats sont nets.

Handicap religieux

La lettre «C» est un handicap pour le PDC, a expliqué Lukas Golder, co-directeur de gfs.bern. «Le PDC souffre d'une association avec la chrétienté. Un changement de nom est l'option la plus réaliste pour atteindre de nouveaux électeurs qui s'identifient au contenu politique du PDC», a-t-il poursuivi.

D'après le sondage, 53% des membres du PDC estiment que la référence chrétienne empêche d'attirer de nouveaux électeurs. Ce pourcentage monte même à 57% des Vaudois, 58% des Genevois et 59% des Fribourgeois. Les Jurassiens partagent eux cet avis à 52%. Même les PDC valaisans sont 48% à reconnaître que le «C» est un obstacle. En dehors du parti, cette opinion est partagée par 79% des sondés.

Parmi les alternatives proposées, «Le Centre» a été jugé la plus attractive par les membres du PDC. En dehors du parti, c'est «Liberté et solidarité» qui a récolté le plus de voix. D'après Gerhard Pfister, ce nom incarne les valeurs du PDC.