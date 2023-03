Météo en Suisse: l’hiver n’a pas dit son dernier mot

Carte des pressions au sol et des Geopotentiels prévus pour le 7 mars à environ 5500 m d’altitude. On y voit que l’anticyclone risque de laisser sa place à un courant dépressionnaire.

L’hiver devrait donc jouer les prolongations, pour le plus grand bonheur des amateurs de sports de glisse. Et si ces précipitations sont plus que bienvenues, il est trop tôt pour dire si elles suffiront à combler le déficit hydrique qui se monte à un peu plus de 30% au cours de l’hiver météorologique. Le Tessin et les Grisons, particulièrement secs, ont par ailleurs enregistré moins de la moitié des précipitations attendues du 1er décembre au 28 février. Le manque est nettement moindre en Suisse romande, un excédent ayant même été enregistré dans les régions de Berne et de Fribourg.