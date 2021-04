Si vous avez déjà mis au placard les habits d’hiver, ce n’est peut-être pas le bon plan. Mardi prochain au plus tard, notre pays se retrouvera à nouveau en hiver avec des chutes de températures prévues dans la nuit de mardi à mercredi. Mardi, le thermomètre affichera au maximum entre 4 et 5 degrés en plaine avec l’arrivée d’un front froid. «De la neige est attendue çà et là jusqu’en plaine» indique Stefan Scherrer de Meteonews. La nuit, les températures pourraient passer sous la barre du zéro, allant jusqu’à mois trois degrés, ce qui est un risque pour les arbres fruitiers. Et cette période fraîche devrait nous accompagner une bonne partie de la semaine. Le météorologue reste cependant prudent puisqu’il ne s’agit que de tendances.