Suisse

L’hiver n’a pas encore joué sa dernière carte

Cette année, les saints de glace font honneur à leur réputation puisqu’une grosse chute de température est attendue dans la nuit de lundi à mardi. La limite des chutes de neige s’abaissera jusqu’à 700 mètres.

Les fameux saints de glace débutent ce lundi 11 mai et se terminent le vendredi 15 mai avec Sainte-Sophie ou Sophie la froide. Il s’agit d’une période redoutée pour ses gelées tardives. Et cette année, elle semble bien porter son nom. Car après un week-end aux températures estivales, le mercure n’atteint plus que 14 à 17 degrés ce lundi. Un front froid envahira ensuite la Suisse dans la nuit à mardi, faisant baisser la limite des chutes de neige à 700 mètres.