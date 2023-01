Zone euro : L’hiver s’annonce moins rude pour l’économie européenne

L’activité économique de la zone euro a retrouvé une légère croissance en janvier, après six mois de contraction.

Selon l’indice PMI Flash de S&P Global, l’activité économique de la zone euro a retrouvé une légère croissance en janvier, après six mois de contraction. L’indice, calculé sur la base de sondages d’entreprises, s’est redressé à 50,2, après 49,3 en décembre, et se trouve au plus haut depuis sept mois. Un chiffre supérieur à 50 signale une croissance de l’activité.