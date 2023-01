Suisse: l’hiver trop doux chamboule les cycles de la nature 

Les températures clémentes de fin d’année ont impacté la faune et la flore. Les oiseaux d’eau ne migrent plus chez nous, les ruches sont déjà animées et le noisetier fleurit précocement.

En hiver, la cigogne blanche ne quitte plus la Suisse pour la France ou l’Espagne. 24HEURES

C’est l’un des innombrables effets du réchauffement climatique: certains oiseaux d’eau ne migrent plus en Suisse pendant la saison froide. «Les lacs en Finlande et en Sibérie ne gèlent plus. Ils ont donc toutes les ressources nécessaires pour survivre à l’hiver», explique Livio Rey le porte-parole de la Station ornithologique suisse. Jusqu’ici, près de 500’000 oiseaux d’eau se réfugiaient chaque année en Suisse. Cet hiver, ils ne sont plus que 400’000 «et ce chiffre risque encore de baisser à l’avenir», déplore Livio Rey.

A contrario, d’autres espèces qui avaient l’habitude de descendre vers le sud sont devenues sédentaires. C’est le cas notamment de la cigogne blanche et du milan royal qui «ne quittent plus la Suisse pour la France ou l’Espagne», précise Livio Rey. La Station ornithologique recensait 300 cigognes blanches en 2017 à cette période de l’année en Suisse. Elles sont plus de 700 aujourd’hui.

Il y a de la vie dans les ruches Les oiseaux ne sont pas les seuls impactés par les températures clémentes. Les abeilles, de leur côté, ont interrompu leur phase d’hibernation et déjà entamé la période de pollinisation. «C’est une situation inquiétante», déplore Laurent Gogniat, responsable du domaine nature du département jurassien de l’environnement.» D’autant qu’une rechute de température n’est pas à exclure. «Si cela devait arriver, les abeilles retourneront hiberner, mais ces interruptions de cycle ne sont pas souhaitables.»

La saison des pollens a débuté

La flore s’est aussi adaptée au nouveau climat helvétique. Certains arbres ont déjà débuté leur floraison, présageant une saison longue et intense pour certains types de pollen. C’est notamment le cas du noisetier, qui pour fleurir, n’a besoin que d’un peu de soleil et de températures supérieures à 5°C. L’arbre vient donc d’entamer sa phase de pollinisation, un mois plus tôt qu’attendu.

Cela n’est pas sans conséquences pour les personnes sensibles au rhume des foins. «Le temps des souffrances commence déjà, 30 jours plus tôt que la moyenne», note Bettina Jakob, porte-parole du Centre d’Allergie Suisse.

En Suisse romande, la concentration est déjà particulièrement forte à Genève, selon la carte des données polliniques en temps réel. La région autour de Payerne est également touchée.

Roxane Guillod, également porte-parole du Centre d’Allergie Suisse précise que la végétation suisse risque de changer durablement «Certaines plantes allergènes de la Méditerranée pourraient devenir, à terme, indigènes en Suisse. C’est le cas de l’olivier, du cyprès et de la salicorne».

20% des Suisses touchés

Pour rappel, environ 20% des Suisses sont touchés par une allergie au pollen aujourd’hui contre seulement 1% en 1920. Une tendance à la hausse qui n’a pas fini d’augmenter selon le Centre d’Allergie Suisse.