États-Unis : L’hommage de New York à ses 30’000 morts du Covid-19

La ville américaine la plus endeuillée par le coronavirus a rendu un hommage émouvant à ses 30’258 morts, un an après le début de la pandémie.

Des photos en noir et blanc des victimes ont été projetées sur le pont de Brooklyn.

«Nous avons perdu plus de New-Yorkais que dans la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l’ouragan Sandy et le 11-Septembre réunis. Chaque famille a été affectée, et pour tant de familles il y a de la douleur, de la douleur à vif», a dit le maire Bill de Blasio lors d’une cérémonie virtuelle en direct, après avoir demandé d’observer une minute de silence en hommage aux victimes.