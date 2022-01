Tennis : L’hommage de Roger Federer à Rafael Nadal, son «inspiration»

Sur les réseaux sociaux, le Bâlois a félicité dimanche son rival espagnol, désormais seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (21).

Roger Federer et Rafael Nadal, ici lors du «Match for Africa» en février 2020.

En passionné de tennis qu’il est, Roger Federer n’a probablement pas manqué une miette de la finale de l’Open d’Australie 2022, ce dimanche. Toujours en réathlétisation, le Bâlois (40 ans) s’est en tout cas montré plutôt réactif au moment de rendre hommage à Rafael Nadal, désormais seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (21) devant Novak Djokovic et lui-même (20).

«Quel match!», s’est d’abord exclamé Roger Federer sur les réseaux sociaux, en référence au combat remporté par le Majorcain face à Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 en 5h24), avant de s’adresser au champion. «A mon ami et grand rival Rafael Nadal, mes sincères félicitations pour être devenu le premier homme à gagner 21 titres du Grand Chelem en simple. Il y a quelques mois, nous plaisantions parce nous étions tous les deux en béquilles. C’est fou. Il ne faut jamais sous-estimer un grand champion. Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement et ta combativité sont une inspiration pour moi et d’innombrables autres personnes à travers le monde.»