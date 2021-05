Motocyclisme - L’hommage émouvant de Fabio Quartararo à Jason Dupasquier

«J’ai gagné une course, mais j’ai perdu un ami»: très proche de Jason Dupasquier, le Niçois Fabio Quartararo a été envahi par l’émotion après une course MotoGP qu’il a dominé e du début à la fin: «A chaque fois que je passais dans le virage No 9, celui où Jason nous a quitté s , je pensais à lui. Cette course, c’est la sienne.»