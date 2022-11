Folamour, l’homme au bob paré à filer la banane à Verbier 

Folamour fait désormais partie des DJ incontournables de la scène francophone. En témoigne son succès dans le monde entier. Le Polaris, festival électronique à Verbier (VS) , avait repéré le garçon il y a quelques temps déjà. Il l’avait invité à donner un live streaming pendant la pandémie et à mixer dans une édition estivale réduite de l’événement . Il y reviendra vendredi 25 novembre 2022. «Ce volet en été – c’est tout relatif il faisait 6 degrés – c’était déjà génial. J’y avais vécu des moments géniaux, mais on m’avait toujours dit d’y venir l’hiver parce que c’est là que se joue le vrai festival. J’ai donc vraiment hâte d’y être», lance Folamour au bout du fil, à peine rentré d’une tournée sur le continent américain.

Le voyage est d’ailleurs une constante pour l’artiste français de 32 ans, qui, avant de créer Folamour, a joué dans des groupes de rock, de metal et de reggae. «J’aime la musique qui raconte les histoires. J’essaie d’emmener les gens en voyage. Alors, quand le cadre et le décor invitent déjà à voyager comme c’est le cas à Verbier, ça facilite les choses pour déconnecter, tout oublier et passer un bon moment», affirme celui qui a sorti l’album «The Journey» («Le voyage» en français), en 2021. L’autre particularité du sympathique DJ est de proposer des sets dansants, joyeux et qui filent la banane à tous les coups: «Quand je suis sur scène, je veux que le public, autant que moi, reparte avec le sourire. Mon objectif est d’apporter de la joie. Ça vient de mon amour de la funk, de la soul, du disco, de la musique africaine ou sud-américaine. Ces musiques-là ont toutes comme point commun d’offrir du plaisir à être ensemble, à chanter et à danser». Reste que ça n’a pas été si évident pour lui de faire accepter son style musical, loin de certains standards de la musique électronique. «On m’a souvent dit que ce que je jouais n’était pas approprié à 3h du matin dans un club sombre. J’ai toujours combattu cette idée. Avec le Covid, les choses ont été remises à plat. Les gens n’avaient plus d’idées préconçues sur la musique qui devait passer en club. Ils étaient plus ouverts», estime l’homme qui est tombé amoureux de la funk et de la soul en décortiquant les instrumentations du hip-hop des années 1990.