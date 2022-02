Ski alpin - L’homme au chapeau qui est plus connu qu’Odermatt

C’est une des belles histoires de ces Jeux. Elle est arrivée à un confrère de «La Liberté». Celle d’un bonnet oublié dans un bus. Ce n’est pas qu’il y tenait vraiment à ce bonnet de Crans-Montana, Pascal, mais comme il fait froid à Yanqing, il n'en avait plus pour se protéger ses oreilles. Avec des températures à moins 20 °C, c’était plutôt risqué et très embêtant.

Que faire quand on se trouve dans une bulle et qu’il n’y a pas de possibilité de se rendre dans une boutique pour en racheter un? Prier pour que le vent tombe et que les températures remontent? Pas certain que cela fonctionne, drôle de casse-tête chinois.