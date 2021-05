France : «L’homme au slip et à la pelle» traîne en justice France Télévisions

En 2015, il était sorti précipitamment de chez lui, en slip, pour s’en prendre à des militants écologistes. Aujourd’hui, il exige réparation pour atteinte à son image.

Les images du clash entre les membres de la Ligue de protection des oiseaux et un poseur de pièges, en 2015, avaient fait le tour du web.

Il y a des situations cocasses qu’on oublie difficilement, et c’est bien ce qui dérange l’homme qui, en 2015, avait accueilli à coups de pelle des militants écologistes venus dénoncer l’installation de pièges à oiseaux. Il était sorti précipitamment de chez lui pour s’opposer à la destruction de ces dispositifs, uniquement vêtu d’un T-shirt et d’un slip. Le hic, c’est que les membres de la Ligue de protection des oiseaux avaient invité des journalistes à les suivre et que l’altercation s’était déroulée sous l’œil des caméras, notamment celles de France Télévisions.