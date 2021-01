Violences au Congrès US : L’homme aux cornes de bison et ses acolytes inculpés

L’heure de rendre des comptes a sonné pour plusieurs manifestants pro-Trump, qui ont violemment investi le Capitole mercredi.

Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, le complotiste torse nu, coiffé de cornes de bison et peinturluré qui avait aimanté photographes et caméras aux quatre coins du Capitole, a été arrêté et inculpé d’intrusion illégale et de conduite violente au Capitole, a indiqué le ministère dans un communiqué