France : L’homme d’affaires Arnaud Mimran mis en examen

Arnaud Mimran, homme d’affaires impliqué dans une escroquerie géante sur le marché du CO₂ a été arrêté, suite à deux homicides commis en 2010 et 2011.

Le sulfureux homme d’affaires Arnaud Mimran, figure de l’escroquerie géante à la TVA sur le marché du carbone, a été mis en examen jeudi, à Paris, pour un «assassinat» en 2011 et pour un «meurtre en bande organisée» en 2010 selon une source judiciaire. Présenté à un juge jeudi, M. Mimran a été mis en cause pour le meurtre en 2011 de Claude Dray, un milliardaire dont il a été le gendre, et celui en 2010 de Samy Souied, une autre figure de l’affaire du «CO2», a indiqué cette source, confirmant des informations du Monde.