L’homme d’affaires britannique Mike Lynch a été extradé aux États-Unis

L’homme d’affaires britannique Mike Lynch «a été extradé aux Etats-Unis» jeudi, a indiqué vendredi le gouvernement britannique. «Après un long processus d’extradition au Royaume-Uni, l’accusé Michael Richard Lynch est finalement arrivé sur notre territoire pour y être jugé», ajoutent par ailleurs des documents enregistrés au Tribunal fédéral du district nord de Californie datés de jeudi et reçus vendredi par l’AFP. Ces documents indiquent aussi que M. Lynch, qui va être jugé dans une vaste affaire de fraude, devra payer une caution de 100 millions de dollars pour être libéré, étant donné qu’il est considéré comme présentant un «sérieux risque de fuite».

Il devra résider à San Francisco ou aux alentours et être gardé en permanence par une société de sécurité, précisent les conditions pour libération sous caution décrites dans le document. Un porte-parole de M. Lynch, contacté par l’AFP, s’est refusé à tout commentaire.

M. Lynch avait perdu une procédure en appel devant la justice britannique contre son extradition vers les Etats-Unis le 21 avril. Il est accusé d’une fraude à plusieurs milliards de dollars dans la vente de l’éditeur britannique de logiciels Autonomy au groupe américain Hewlett Packard (HP) pour plus de 11 milliards de dollars en 2011. La procédure comporte un volet civil au Royaume-Uni ainsi qu’un volet criminel aux Etats-Unis. Le gouvernement britannique avait signé dans ce cadre, en janvier 2022, un ordre d’extradition de M. Lynch.

Un an après la transaction en cause dans ce dossier, HP avait accusé Autonomy d’avoir truqué ses comptes, après avoir découvert ce que le groupe américain présente comme «des irrégularités comptables importantes».

9 milliards de dollars de dépréciations

HP reprochait notamment à l’ancien directeur général d’Autonomy, Mike Lynch, et à l’ancien directeur financier de la société, Sushovan Hussain, d’avoir artificiellement gonflé les revenus déclarés, la croissance des revenus et les marges de l’entreprise. Le groupe américain avait alors passé presque 9 milliards de dollars de dépréciations, dont plus de 5 milliards présentés comme le résultat de manipulations comptables perpétrées au sein d’Autonomy avant la transaction.