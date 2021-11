Israël : L’homme de ménage du ministre de la Défense accusé d’espionnage pour l’Iran

Déjà condamné pour cambriolage, un employé de Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, a fourni des infos à des hackers proches de Téhéran. Il a été arrêté le 4 novembre.

Dans un bref communiqué, le Shin Beth, le puissant service israélien de renseignement intérieur, a dit avoir arrêté et interrogé Omri Goren G., 37 ans, l’homme de ménage de Benny Gantz, ancien chef d’état-major de l’armée aujourd’hui à la tête du ministère de la Défense, pour avoir contacté sur les réseaux sociaux «une entité affiliée à l’Iran» et lui avoir proposé son «aide», compte tenu de son accès au domicile du ministre.

En échange d’une somme d’argent

Selon l’acte d’accusation déposé au tribunal de Lod, ville du centre d’Israël où vit l’accusé, ce dernier aurait utilisé un faux nom et contacté les hackers du groupe Black Shadow via la messagerie Telegram, autour du 31 octobre, pour leur proposer des informations sur la résidence de Benny Gantz. Plus précisément, l’homme de ménage, arrêté le 4 novembre, aurait proposé d’introduire un «ver informatique», via une clé USB, dans l’ordinateur du ministre en échange d’une «somme d’argent», souligne l’acte d’accusation.