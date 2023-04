Jura français: Mère et bébé poignardés: «L’homme dit avoir obéi à une voix»

Les jours du nourrisson, victime d’une éventration, ne sont plus en danger.

L’homme soupçonné d’avoir poignardé une mère et son bébé de deux mois début février dans le Jura français a été mis en examen, a-t-on appris jeudi, auprès du procureur de la République de Besançon, confirmant une information de France Bleu. Les jours du nourrisson, victime d’une éventration, ne sont plus en danger. Mère et bébé avaient tous deux été héliportés vers un hôpital à Genève.