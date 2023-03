Turkménistan: L’homme fort aura droit à sa propre chaîne de télévision

Sur cette photo prise le 28 avril 2018, le président du Turkménistan, Gurbanguly Berdymukhamedov, monté sur un étalon Akhal-Teke, participe aux célébrations de la Journée du cheval à Ashgabat. AFP

Le Turkménistan va créer une chaîne de télévision nommée en l’honneur de l’ex-président et homme fort Gourbangouly Berdymoukhamedov, nouvel épisode du culte de la personnalité en vigueur dans ce pays reclus et autoritaire d’Asie centrale, ont rapporté vendredi les médias officiels. Ex-république soviétique recouverte par les sables et bordant la mer Caspienne, le Turkménistan est dirigé depuis plus de 16 ans par les Berdymoukhamedov.Le fils Serdar, quadragénaire à l’air austère, a pris en 2022 la succession de son père Gourbangouly, arrivé au pouvoir en 2006.

Loin de se mettre en retrait, cet ex-dentiste de 65 ans portant le titre de Héros-Protecteur (Arkadag) a également été fait «chef de la nation turkmène» et dirige un nouvel organe suprême aux larges prérogatives. Il a également fait bâtir une ville nommée Arkadag en son honneur, dont la construction coûtera près de cinq milliards de dollars, soit plus du dixième du PIB annuel du pays. Même le chien de Gourbangouly Berdymoukhamedov avait eu le droit à des honneurs avec une statue géante.

En service dès septembre

«Pour préparer des programmes hautement professionnels révélant et promouvant magistralement les grandes oeuvres et les succès de notre Etat neutre et indépendant du Turkménistan, y compris dans la ville d’Arkadag, (...) le président du Turkménistan a signé un décret sur la création de la chaîne de télévision étatique Arkadag», ont rapporté les médias officiels. La chaîne diffusera quinze heures de programme à partir de septembre prochain.

Selon la chronique officielle, le Turkménistan vit à l’ère de la «Renaissance d’une nouvelle époque d’un Etat puissant» et 2023 a été déclarée «année de la jeunesse heureuse avec Serdar le Protecteur» Le Turkménistan occupe les tréfonds du classement de RSF pour la liberté de la presse, en compagnie de la Corée du Nord, de l’Erythrée et de l’Iran. Ce pays de quelque six millions d’habitants tire ses richesses de la vente de ses immenses réserves de gaz, principalement à la Chine.