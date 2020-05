L’homme le plus âgé du monde fête ses 116 ans en pleine pandémie de coronavirus

Rédiger un nouveau commentaire

Bravo! En voilà un qui a tout compris: se passer des médecins et ne pas succomber à l‘hystérie corona et son cortège de mesures de répression.

Joyeux Anniversaire 😀 Et touts mes meilleurs voeux.

Guillaume 09.05.2020 à 10:02

Jolie photo qui lui a certainement valu un joli cadeau du lobby du tabac... Peut-être aussi un contrat publicitaire pour 20Min ? Le tabac a tué 7 millions de personnes, juste pour 2018, dont 890 000 non fumeurs, et ça ne tient pas compte du tabagisme tertiaire dont on commence seulement à parler... Le coronavirus, qui a tué déjà bien trop de personnes, est insignifiant en regard des dégâts du tabac.