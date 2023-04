Classement: L’homme le plus riche de Suisse est… un Allemand

Klaus-Michael Kühne, un Allemand établi en Suisse, est le plus riche du pays.

Selon la «SonntagsZeitung» qui se réfère au magazine «Forbes», Klaus-Michael Kühne est l’habitant le plus riche de Suisse. L’homme de 85 ans est originaire de Hambourg et vit avec sa femme depuis 1975 à Schindellegi (SZ). L’octogénaire s’est surtout enrichi grâce à son entreprise de logistique Kühne + Nagel, fondée par son grand-père dès 1890. En outre, il est un actionnaire important du groupe Lufthansa, de la compagnie maritime Hapag Lloyd et du club de football allemand Hamburger SV. Selon «Forbes», ses richesses sont actuellement évaluées à 36 milliards de francs.