L'’homme qui a brûlé une femme devant son immeuble a été arrêté 

Areuse (NE) : Femme brûlée devant son immeuble: un suspect a été arrêté

Il n’a pas fallu à la police plus d’un jour pour retrouver un homme suspecté d’avoir aspergé une mère de famille avec un liquide inflammable, jeudi dernier. Selon la police, la victime et l’agresseur se connaissent.

Dans la soirée du jeudi 20 octobre, une femme de 48 ans a été grièvement brûlée à la tête et sur le haut du corps, devant l’immeuble locatif où elle habite, à Areuse (NE). L’homme qui a jeté un liquide inflammable sur elle avant de lui bouter le feu, ainsi que son complice, avaient pris la fuite. La victime avait été héliportée à l’hôpital. Dès le lendemain de l’agression, la police a arrêté un suspect. Mais, pour des raisons stratégiques liées à l’enquête, les forces de l’ordre n’ont communiqué l’information que ce jeudi.

D’ores et déjà, les enquêteurs écartent l’hypothèse d’une agression crapuleuse. «Il est établi que la victime et l’auteur présumé se connaissaient et que ce dernier ne fait pas partie de sa famille», a indiqué la police neuchâteloise. L’agresseur présumé est, selon la police, un quinquagénaire ressortissant d’un pays de l’Union européenne actuellement en détention provisoire. La victime est toujours hospitalisée.