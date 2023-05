L’homme qui a lancé des munitions dans Buckingham Palace a été interné

L’homme avait été interpellé mardi vers 19 h (20 h heure suisse), soupçonné d’être armé d’un couteau et après s’être approché des grilles du palais.

Appréhendé «en vertu de la loi sur la santé mentale», qui permet aux autorités d’arrêter et de traiter une personne avec des problèmes de santé mentale sans son consentement, cet homme de 59 ans a été «emmené à l’hôpital», a dit la police dans un communiqué.

L’homme avait été interpellé mardi vers 19 h (20 h heure suisse), soupçonné d’être armé d’un couteau et après s’être approché des grilles du palais et avoir jeté dans le parc ce qui pourrait être des cartouches de fusil.

Ni Charles ni Camilla n’étaient présents au palais

Le Mall, l’artère qui mène au palais de Buckingham, a été fermé à la circulation en prévision du couronnement prévu samedi prochain, le premier à avoir lieu au Royaume-Uni depuis 70 ans. Des milliers de soldats prendront part à une procession du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster et une foule immense est attendue.

Tireurs d’élite et agents infiltrés sur le parcours de la procession

L’opération de sécurité destinée à protéger cet itinéraire est l’une des plus importantes de ces dernières années au Royaume-Uni. Elle s’appuiera sur des tireurs d’élite postés sur les toits et des agents infiltrés, ainsi que des détecteurs de type aéroportuaire, des chiens renifleurs et une zone d’exclusion aérienne au-dessus du centre de Londres.