Canada : L’homme qui a percuté une garderie va subir une expertise psy

Cet homme de 51 ans, Pierre N., arrêté peu après les faits, fait face à neuf chefs d’accusation dont «meurtres avec préméditation» et «tentatives de meurtres». Il doit comparaître devant la justice le 17 février. Pierre N. a été «transféré de l’hôpital pour un examen psychiatrique», a expliqué à la presse François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique québécois. Lors d’une brève audition mercredi, il est apparu très agité et a refusé de répondre aux questions, se contentant par moments de hocher la tête et de sourire.