Pays-Bas – L’homme qui a trahi Anne Frank aurait été identifié

En juillet 1942, la famille Frank se cache dans un appartement secret aménagé dans l’annexe de l’entreprise du père à Amsterdam. Cela afin d’échapper aux persécutions des nazis contre les Juifs. Elle y restera jusqu’en août 1944, date à laquelle la planque est découverte. Les parents et les deux filles, Anne et Margot sont déportés dans des camps de concentration. Seul Otto, le père, en reviendra. Anne est morte en 1945, à 15 ans, quelques jours après sa sœur. Le journal qu’elle a tenu durant ces années où tous se cachaient a été préservé et son père décide de le publier en 1947, rendant mondialement célèbre le tragique destin de cette jeune fille au sourire si éclatant sur ses photos.