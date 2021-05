Fribourg - Cadavre transporté dans une valise: l’assassin ne serait qu’un meurtrier

La victime exerçait la prostitution à Fribourg. (Photo prétexte) Getty Images/fStop

«En première instance, le Tribunal de la Sarine n’a pas tenu compte de l’expertise psychiatrique de mon client ni du fait qu’il était sous l’influence de plusieurs substances, notamment du crack», estime Me Yaël Hayat. Jeudi, à Fribourg, se tenait le procès en appel du jeune homme qui avait, en 2017, asséné une vingtaine de coups de couteau à une prostituée et transporté le cadavre dans une valise. La défense a demandé que la condamnation pour assassinat soit requalifiée en meurtre et que le prévenu soit acquitté de l’atteinte à la paix des morts. De plus, elle souhaite que la peine de 16 ans de prison soit revue à la baisse, pour «se rapprocher des 10 ans», comme plaidé la première fois.

Pour appuyer sa requête, l’avocate a expliqué: «Il n’y avait rien de prémédité dans cette affaire. La seule chose qu’il avait préparée, c’était une soirée de sexe. Et, s’il est vrai qu’il a tenté de nettoyer la scène du crime et imaginé enterrer le cadavre, il était si paniqué qu’il n’a rien fait correctement. Il ne s’est débarrassé ni de ses habits couverts de sang ni du couteau, et encore moins du corps.» Elle a également souligné que son client n’a pas agi par égoïsme ou avec froideur, ce qui caractérise l’assassinat. «Il y a d’abord eu une dispute entre lui et la victime. Cela a provoqué une violente décharge émotionnelle qui a réveillé une forme de colère enfouie au fond de lui depuis toujours (lire encadré).»

«Elle était nue et sans défense»

Le Ministère public a rejeté l’appel de la défense et a même demandé que la peine soit majorée à 17 ans. Le procureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de concéder au prévenu d’atténuant pour bonne collaboration, puisqu’il avait refusé de répondre aux questions posées lors d’une audition. Et, pour lui, il s’agit bien d’un assassinat. «Le fait est qu’il s’est rendu chez la victime armé d’un couteau et il s’est acharné sur elle avec. Il a ensuite nettoyé la scène du crime et il a tenté de faire disparaître le corps et les preuves. Tout cela a duré des heures. Quant à la victime, elle était nue et sans défense.»

Pour les stupéfiants, le procureur a déclaré, en s’appuyant sur l’expertise psychiatrique, que «l’accusé trafiquait et consommait des drogues depuis longtemps. Il y était accoutumé et en connaissait parfaitement les effets. On ne peut avoir aucun doute sur sa lucidité. Sa conscience et sa volonté n’étaient pas altérées.»