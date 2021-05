Neuchâtel : L’homme qui a voulu mettre le feu à une station-service n’est pas expulsé

Le prévenu a été jugé et devra purger sa peine en Suisse. Les faits datent de janvier 2020.

D’après l’avocat du prévenu, Mathias Bauer, le geste de son client était un appel au secours et ne souhaitait blesser personne. En effet, cet homme endetté et alcoolique, venait d’être licencié au moment des faits. Cet appel à l’aide a d’ailleurs été entendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La semaine dernière, il a été condamné par le tribunal à une peine privative de liberté de 18 mois, dont six pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, ainsi qu’un sursis de quatre ans.