Royaume-Uni : L’homme qui avait renversé en voiture l’agresseur d’une femme a été relâché

Cet automobiliste avait été arrêté après avoir écrasé un homme qui attaquait à coups de couteau son ex-compagne. Il a finalement été libéré sans charge, a annoncé mardi la police londonienne.

Pétition en sa faveur signée par plus de 75’000 personnes

L’avocat de l’automobiliste, Mohammed Akunjee, a publié une déclaration de son client sur Twitter remerciant ses soutiens. Il s’est dit «reconnaissant» que les policiers «aient adopté cette ligne de conduite sensée» et a exprimé sa «gratitude» envers le public britannique pour l’avoir «soutenu si haut et fort en cette période la plus stressante et la plus éprouvante». Plus de 75’000 personnes ont signé une pétition pour le défendre. «J’espère que dans mes actions un message a été envoyé à la société: si vous voyez quelque chose de mal, c’est votre devoir de l’arrêter.»