INTERVENTION A VALLORBE (VD) – L’homme qui avait réussi à prendre la fuite lors d’un contrôle a été interpellé

INTERVENTION À VALLORBE (VD) : L’homme qui avait réussi à prendre la fuite lors d’un contrôle a été interpellé

Alors que ses trois compagnons avaient rapidement été retrouvés par la police, ce quatrième suspect était parvenu à s’évanouir dans la nature.

Hélicoptère et brigade canine ont été mobilisés pour retrouver les fuyards.

Une authentique chasse à l’homme avait été engagée à Vallorbe, le 13 février. Trois des quatre suspects avaient rapidement pu être arrêtés, mais le dernier était parvenu à s’échapper. Mercredi, la police a annoncé qu’il avait été interpellé le 22 février, à Paris, et placé en détention en France.

La Brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris a mis la main sur ce Chilien, alors qu’il était impliqué dans une nouvelle affaire. S’il était jusqu’alors inconnu des services de police suisses, le lien fait avec la course poursuite de Vallorbe a pu être fait et une demande d’extradition a été transmise aux autorités françaises. Mais il ne sera pas extradé avant d’avoir purgé la peine que la justice française a prononcée contre lui.

Pour rappel, dimanche 13 février, vers 13h30, lors de l’interception d’une voiture de tourisme pour un contrôle, le conducteur avait pris la fuite. Un gendarme avait fait usage de son arme en tirant dans un pneu. Puis, après avoir roulé sur une herse déployée par la gendarmerie, la voiture des fuyards avait poursuivi sa course les quatre pneus crevés. Rattrapé par une patrouille, le conducteur s’était finalement arrêté après avoir occasionné un accident en percutant un véhicule des douaniers. Simultanément, les quatre occupants avaient pris la fuite à pied.

Les recherches ont permis trois arrestations

Un important dispositif de recherches avait été engagé et permis l’interpellation de deux des quatre suspects, un Colombien de 23 ans et un Chilien de 27 ans, de passage dans notre pays. Quelques heures après, un troisième individu avait été interpellé. Il était dépourvu de pièce d’identité, mais avait indiqué être de nationalité chilienne et de passage aussi.