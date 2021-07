Mali : L’homme qui avait tenté de tuer le président Goïta est mort en garde à vue

L’homme qui avait tenté de donner un coup de couteau mardi au président de la transition du Mali durant la prière musulmane de l’Aïd al-Adha est décédé, a-t-on appris dimanche.

L’homme qui était accusé d’avoir tenté mardi d’assassiner à l’arme blanche le président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, et qui était depuis aux mains des services de sécurité maliens, est «décédé», a indiqué dimanche soir le gouvernement malien.

L’assaillant, dont l’identité n’a pas été dévoilée, s’était précipité vers l’homme fort du Mali durant la prière musulmane de l’Aïd al-Adha, à la Grande mosquée de Bamako, et avait tenté de lui asséner un coup de couteau.

Assimi Goïta, auteur de deux coups d’État en moins d’un an au Mali, avait reçu immédiatement le soutien de ses gardes du corps, qui ont maîtrisé l’agresseur. Le colonel Goïta était sorti indemne de l’attaque. Son agresseur, un homme d’apparence jeune qui était vêtu d’un jeans et d’une chemise blanche, a été appréhendé et emmené manu militari par la Sécurité d’État, les services de renseignement maliens.