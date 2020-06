Genève

L’homme qui désamorce les conflits avec l’Etat

Le Canton s’est doté d’un médiateur administratif. Il a été sollicité 174 fois depuis mars 2019. Premier bilan.

Un service injoignable? une décision obscure? Un dialogue impossible avec l’Etat? Depuis mars 2019, un homme est à la disposition des administrés pour tenter de déverrouiller ces blocages. Edouard Sabot, psychologue de formation, a été élu voici plus d’un an médiateur administratif. «Disponibilité, écoute et empathie» sont ses maîtres mots, là où la rigidité bureaucratique peut faire dégénérer des conflits.