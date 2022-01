Tennis – Maxime Cressy, l’homme qui rejouait service-volée

Vous avez bien lu: 283 fois service-volée; l’attaque la plus frontale que le tennis ait inventé, celle que tout le microcosme juge inopérante depuis une quinzaine d’années. Alors comment s’y prend Maxime Cressy pour redonner vie à un style qui a connu son heure de gloire aux tournants des années 1980-1990? D’abord, il sert fort, en première comme en seconde balle et touche toutes les zones avec un relâchement troublant. Ensuite, il prend beaucoup de place au filet. Et si sa volée n’a pas la pureté de celles de Stefan Edberg ou Patrick Rafter, ce Parisien devenu Yankee possède assez de main pour transformer son envergure en atout. Enfin Maxime Cressy est d’un calme olympien, ce qu’il a encore prouvé samedi matin dans l’enfer du court 3, le «chaudron des Australiens», entièrement acquis à la cause de Chris O’Connell, éternelle wild card locale.