Décès d’Elizabeth II : L’homme qui s’était approché du cercueil de la reine ne croyait pas à sa mort

Vendredi, il avait fait la longue queue qui serpentait à travers Londres pour approcher la dépouille de la souveraine, décédée le 8 septembre, à 96 ans. Une fois entré dans le hall de Westminster, où elle reposait, il avait quitté le tapis en direction du catafalque et avait saisi des deux mains un tissu qui drapait le cercueil.

«Le prévenu souffre de délires»

Après avoir rapidement été arrêté par la police, il a comparu, mardi, devant le tribunal de Westminster, pour deux chefs d’accusation de trouble à l’ordre public. Le prévenu «souffre de délires et pense que la reine n’est pas morte», a indiqué le juge Michael Snow. «Il pense que le roi Charles a quelque chose à voir avec cela et qu’il pourrait aller au château de Windsor pour lui rendre hommage, mais aussi parce qu’il pense toujours qu’elle est vivante.»

«Il avait prévu d’écrire à la famille royale et, si elle ne répondait pas, d’aller au château de Windsor, au palais de Buckingham et à Balmoral pour essayer de parler à la reine.»

Le juge n’a pas posé de question au jeune homme, que les médecins ont jugé inapte à prendre part à la procédure. Celui-ci a juste confirmé son nom, sa date de naissance, son adresse et est intervenu une fois.

Dans un hôpital psychiatrique

«Le prévenu a affirmé que la reine n’était pas morte et qu’il s’était approché du cercueil parce qu’il voulait vérifier par lui-même», a détaillé le procureur Luke Staton. «Il a dit qu’il avait l’intention de se rendre aux funérailles», a-t-il ajouté, qu’il «avait prévu d’écrire à la famille royale et, si elle ne répondait pas, d’aller au château de Windsor, au palais de Buckingham et à Balmoral pour essayer de parler à la reine».