France : L’homme suspecté d’avoir décapité une retraitée à Agde la connaissait

L’ex-boxeur arrêté jeudi soir dans le sud de la France, après la découverte du corps mutilé d’une septuagénaire, est l’ex-mari d’une ancienne femme de ménage de la victime.

Âgé de 51 ans et séparé de sa femme depuis un an et demi, le suspect avait été candidat aux élections municipales de 2014 à Hautmont, une ville du nord de la France, sous l’étiquette Front national (FN, extrême droite).