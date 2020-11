Argovie : L’homme tué par balles par les policiers avait déjà fait parler de lui

L’homme armé d’un couteau abattu par la police lundi soir à Suhr (AG) était connu pour avoir fait la une des journaux au printemps dernier. Il avait attaqué un couple avec du spray au poivre devant un supermarché. Une enquête est ouverte.

Cinq coups de feu

D’après une vidéo reçue par 20Minuten, mais qui n’a pas été diffusée en ligne, on peut entendre un policier crier: «Couteau!» puis cinq coups de feu sont tirés. Un homme se trouve alors allongé sur le sol et trois policiers se tiennent à proximité. On peut également entendre des gémissements.

Personnage connu

Une habitante a été la témoin de la scène. «Il y avait de nombreux policiers en service. Ils ont essayé de réanimer l’homme pendant environ 20 minutes», a-t-elle raconté à 20Minuten. La résidente connaît la victime. Il s’agit de C.T.*, 68 ans. L’homme était bien connu dans le quartier à cause de disputes répétées et de consommation d’alcool avec sa partenaire plus jeune que lui. «Il avait déjà fait la une des journaux au printemps. Lui et M.U.*, une femme de 36 ans, avaient attaqué une femme enceinte et son mari avec du gaz au poivre devant la Migros de Suhr», a expliqué la voisine.Une enquête est en cours.