Fribourg : L’HFR à l’aube de la plus grande transformation de son histoire

D’ici 2022, l’Hôpital fribourgeois (HFR) s’articulera autour de deux centres de santé qui seront les bases d’un réseau de soins complet dans le canton.

Nouvel hôpital cantonal

«Le tout n’est possible que si l’HFR se réorganise, avec un modèle beaucoup plus transversal que maintenant», a ajouté Marc Devaud, en précisant que le management ne devra plus se fonder sur «l’esprit de clocher». Le défi consistera à intégrer les partenaires externes et à travailler en réseau, avec une plateforme d’échanges.