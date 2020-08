Tous les employés des HUG ont reçu deux fois leur salaire d’août. Gratification exceptionnelle? Non, «problème technique», ainsi que le leur a annoncé un mail envoyé à midi. Leur employeur les prie donc, «pour des raisons financières et légales», de rendre le trop perçu d’ici au 10 septembre. Les HUG précisent par ailleurs que les éventuels frais engendrés par ce virement seront à leur charge, et que le nécessaire est fait afin d’éviter toute conséquence néfaste sur les charges sociales, la prévoyance ou l’impôt à la source.