Coronavirus aux États-Unis : «L’hôpital avait appelé sa famille pour qu’elle lui dise adieu»

Devant l’état désespéré de Lisa Martin, sa famille s’était résolue à débrancher le respirateur qui la maintenait en vie. La veille de l’échéance, la quadragénaire s’est réveillée.

Lisa Martin, 49 ans, revient de loin. Atteinte du Covid-19, cette mère de famille domiciliée en Géorgie était au seuil de la mort quand un «miracle» l’a ramenée auprès des siens. Souffrant de complications en lien avec le virus, l’Américaine était arrivée à l’hôpital de Waycross au mois de septembre. «Son incroyable parcours comprend 59 jours sous respirateur, 40 jours dans un coma artificiel et la survie à une attaque cérébrale», peut-on lire sur la page Facebook de l’hôpital. Le 20 octobre, Lisa était dans le coma et ses yeux ne réagissaient plus.