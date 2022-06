Genève : L’Hôpital cantonal conservera son hélico de sauvetage

Un accord offrira aux HUG un nouvel appareil pour les urgences médicales, aux frais de la Rega. L’hôpital avait jadis pensé déléguer le sauvetage aérien à la centrale.

Il y a quelques années, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) songeaient à abandonner l’exploitation de leur hélicoptère d’intervention pour déléguer la tâche à la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega), histoire de réaliser 500’000 d’économies par an. Mais une solution a été trouvée. Le Conseil d’État a annoncé mercredi la conclusion d’un accord entre le Département de la santé, l’Hôpital cantonal et la centrale de sauvetage. Cette dernière investira ses propres deniers dans la transformation de sa base genevoise – qui devrait être achevée à l’été 2024 – et dans un appareil dernier cri qu’elle mettra à disposition des HUG. Ceux-ci fourniront les prestations médicales d’urgence lors des sauvetages et des transports aériens.