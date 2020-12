Londres : L’hôpital de campagne géant rouvre ses portes

Le service de santé britannique (NHS), en difficulté face à l’afflux de malades du Covid-19, a annoncé réactiver l’hôpital Nightingale. Celui-ci avait été créé en urgence début avril lors de la première vague épidémique.

Le Royaume-Uni, où a été identifié un nouveau variant plus contagieux du nouveau coronavirus, enregistre ces derniers jours un nombre record de contaminations. Cela fait craindre le pire pour les semaines à venir alors que les hôpitaux sont déjà au bord de la rupture dans certaines régions.

«Les hôpitaux de Londres subissent une pression importante en raison des taux élevés d’infection au Covid-19», a déclaré un porte-parole du NHS, le service public de santé. «Tandis que le personnel fait des efforts supplémentaires et que le NHS de Londres ouvre plus de lits dans les hôpitaux de la capitale pour soigner les patients les plus malades, il est essentiel que les gens fassent tout ce qu’ils peuvent pour réduire la transmission du virus», a-t-il ajouté.

Selon lui, «en prévision des pressions croissantes dues à la propagation du nouveau variant, le NHS de Londres a été invité à s’assurer que l’hôpital Nightingale de Londres était réactivé et prêt à admettre des patients si nécessaire, et ce processus est en cours». Il a souligné que les soignants faisaient déjà «des efforts supplémentaires» et que les hôpitaux classiques ouvraient déjà des lits dans la capitale.

L’équivalent de dix hôpitaux

Cet immense hôpital de campagne avait ouvert le 3 avril dans un centre de conférence. Il avait été mis en place en moins de dix jours pour faire face à un afflux croissant de malades du Covid-19, lors de la première vague du virus dans le pays.

Construit avec le concours de l’armée, il était doté d’une capacité initiale de 500 lits, pouvant atteindre 4000 lits, soit l’équivalent de dix hôpitaux classiques. Il avait cependant relativement peu servi, notamment en raison du manque de personnel formé disponible.

D’autres hôpitaux de campagne, baptisés Nightingale, d’après une célèbre infirmière britannique, ont été créés dans le pays. Ceux de Manchester et Harrogate (nord de l’Angleterre) et de Bristol (sud-ouest) sont actuellement utilisés pour des patients non atteints du Covid-19, a déclaré le porte-parole du NHS.

Le Royaume-Uni affiche l’un des pires bilans de la pandémie en Europe avec 72’548 décès dans les 28 jours ayant suivi un dépistage positif, dont près d'un millier enregistrés mercredi. Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 dépasse les 2,4 millions, dont plus de 50'000 enregistrées en 24 heures, selon le dernier bilan des autorités communiqué mercredi.