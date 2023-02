Genève : L’hôpital de la Tour rêve d’un campus santé à 750 millions

Un pôle santé à 750 millions de francs est en gestation à Meyrin, révèle la «Tribune de Genève». Les propriétaires de l’hôpital privé de la Tour nourrissent le projet de faire sortir de terre une douzaine de bâtiments supplémentaires. Ils réuniraient ainsi au même endroit diverses activités liées aux soins bien sûr, mais aussi à la recherche, à la technologie médicale via l’accueil de start-up, et à la formation, notamment via la création d’une école d’infirmiers. Des commerces seraient également au menu, entre autres des restaurants et des centres de sport et de bien-être. Les promoteurs de ce campus, qui pourrait s’étendre sur 180’000 mètres carrés, espèrent que le premier bâtiment sera construit en 2027.